EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri ve fikstürü! Erken final: Almanya-İspanya

03 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:01

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları tamamlanırken çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Milli Takımımızın da arasında bulunduğu 8 takım, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

EURO 2024'TE ERKEN FİNAL: ALMANYA-İSPANYA

EURO 2024'te son 16 turunun sona ermesiyle çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Milli Takımımız, Hollanda ile eşleşirken, Fransa, Portekiz'in rakibi oldu. İngiltere ise İtalya'yı saf dışı bırakan İsviçre ile eşleşti.

En dikkat çeken eşleşme ise Almanya-İspanya oldu. Ev sahibi Almanya, turnuvanın en güçlü takımı olarak gösterilen İspanya ile yarı finale yükselmek için mücadele verecek.

KAZANAN FRANSA-PORTEKİZ GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Çeyrek final eşleşmelerinin en çok merak edilen maçı olan Almanya-İspanya karşılaşmasını kazanan taraf yarı finalde bir başka dev eşleşme olan Portekiz-Fransa maçının galibiyle final için mücadele edecek.

ALMANYA GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

Almanya, A Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Ev sahibi ekip, İskoçya'yı 5-1, Macaristan'ı ise 2-0 mağlup etmişti. Almanlar, İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.

Panzerler, son 16 turunda ise Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

İSPANYA KAYIPSIZ GELDİ

İspanya Milli Takımı ise, B Grubu'nda yer almış ve 3'te 3 yaparak 9 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.

İspanyollar, Hırvatistan'ı 3-0, İtalya ve Arnavutluk'u ise 1-0 yenmişti.

İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya - Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz - Fransa (Volksparkstadion)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere - İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda - Türkiye (Berlin Olimpiyat)