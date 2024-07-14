EURO 2024'te final maçının 11'leri belli oldu!

14 Temmuz 2024 20:51 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 20:58

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian; Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams; Morata

İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane

İSPANYA KAYBETMEDİ

Boğalar, EURO 2024'te final aşamasına gelene kadar henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.



İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

YAMAL REKOR PEŞİNDE

Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkacak Yamal, şampiyona tarihinde en genç final oynayan futbolcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.