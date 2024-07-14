EURO 2024'te final maçının 11'leri belli oldu!
EURO 2024 finalinde İspanya ve İngiltere karşılaşıyor. İşte final maçının 11'leri...
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian; Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams; Morata
İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane
İSPANYA KAYBETMEDİ
Boğalar, EURO 2024'te final aşamasına gelene kadar henüz mağlubiyet yüzü görmedi.
İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.
İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
YAMAL REKOR PEŞİNDE
Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkacak Yamal, şampiyona tarihinde en genç final oynayan futbolcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.