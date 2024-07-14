EURO 2024'te şampiyon İspanya!

14 Temmuz 2024 23:53 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 00:28

EURO 2024 finalinde İspanya ve İngiltere karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Nico Williams'ın topa gelişine sol çaprazdan düzgün vurduğu şut kaleciyi geçerek filelerle buluştu ve maç 1-0 oldu.

İngiltere yediği golün şokun etkisinden hızlıca çıkarak ikinci yarıyı kontrol etmesini bildi.

Aradığı golü 70. dakikada oyuna giren Palmer, 73. dakikada ceza sahası dışından vurduğu top gol oldu ve skor 1-1'e geldi.

1-1'den sonra İngiltere tek kale oynamaya başlasa da İspanya yakaladığı pozisyon ile sol kanattan Cucurella'nın yerden ortasına oyuna 68. dakikada giren Mikel Oyarzabal'ın vuruşu ile İspanya maçta 2-1 öne geçmeyi başardı.

Bu sonuçla İspanya, 4. kez bu kupayı kazanmayı başardı.

İSPANYA'NIN 4. ZAFERİ

İspanya, finalde İngiltere'yi 2-1 ile geçerek kupaya uzanan taraf oldu.

Böylelikle 1964, 2008 ve 2012'den sonra 4. kupasını müzeye götürmeyi başardı.

LAMİNE YAMAL TARİHE GEÇTİ

EURO 2024'te İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında sahaya çıkan Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal, tarihe geçti.

Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.

13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

ALVARO MORATA'NIN 17. MAÇI

İspanya'nın golcü futbolcusu Alvaro Morata, İngiltere'ye karşı ilk 11'de maça başladığı EURO 2024 finaliyle birlikte İspanya milli takımında Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok forma giyen futbolcu olmayı başardı.

Morata 17 Avrupa Şampiyonası maçına çıkarken 7 gol atmayı başardı.

İSPANYA 7'DE 7 İLE ŞAMPİYON

Finalde İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya, EURO 2024'te oynadığı tüm maçları kazandı.

İspanyollar, turnuvada Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk, Gürcistan, Almanya, Fransa ve son olarak İngiltere'yi mağlup etti.

CHELLINI ISLIKLANDI

Final maçı öncesi EURO 2024'ün kupasını son şampiyon İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi.

Sahanın büyük bir bölümünü kapsayan İngiliz taraftarlar, EURO 2020'de penaltılarla kupayı kaybettikleri İtalya'nın kaptanı Chiellini'yi sahaya çıktığı sırada ıslıklarla protesto etti.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)