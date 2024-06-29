EURO 2024'te son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı...

29 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:21

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: "Bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum"

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: "Bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum"

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları bugün başlayacak.

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

İLK ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Kazanan takımın çeyrek finale çıkacağı etap, bu akşam 2 müsabakayla başlayacak.

19.00'da İsviçre ile İtalya, 22.00'de ise Almanya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Son 16 turunda eşleşmeler ve maç programı şu şekilde:

Bu akşam:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)

Yarın:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)