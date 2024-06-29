EURO 2024'te son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı...
EURO 2024te ilk çeyrek finalistler bu akşam belli olacak. A Milli Takımımız, salı günü Avusturya ile karşılaşacak. İşte EURO 2024'te günün maç programı...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları bugün başlayacak.
A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna yükseldi.
İLK ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
Kazanan takımın çeyrek finale çıkacağı etap, bu akşam 2 müsabakayla başlayacak.
19.00'da İsviçre ile İtalya, 22.00'de ise Almanya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Son 16 turunda eşleşmeler ve maç programı şu şekilde:
Bu akşam:
19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)
22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)
Yarın:
19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)
22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)
1 Temmuz Pazartesi:
19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)
22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)
2 Temmuz Salı:
19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)