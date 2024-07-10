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EURO 2024'te yarı finalde karşılaşan Hollanda-İngiltere maçı öncesi taraftarlar kavgaya tutuştu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 19:40 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 19:44

EURO 2024'ün son final bileti bugün oynanacak Hollanda-İngiltere maçının ardından belirlenecek. Maça saatler kala taraftarlar birbirine girmesi sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2024'te Fransa'yı eleyen İspanya ilk finalist olmuştu.

İkinci finalisti belirleyecek olan Hollanda-İngiltere maç öncesi iki takımın taraftarları birbirlerine saldırması sosyal medyada gündem oldu.

Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananı EURO 2024 finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2024'te yarı finalde karşılaşan Hollanda-İngiltere maçı öncesi taraftarlar kavgaya tutuştu! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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