EURO 2024'te yarı finalde karşılaşan Hollanda-İngiltere maçı öncesi taraftarlar kavgaya tutuştu!

10 Temmuz 2024 19:40 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 19:44

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih belli oldu!

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih belli oldu!

EURO 2024'te Fransa'yı eleyen İspanya ilk finalist olmuştu.

İkinci finalisti belirleyecek olan Hollanda-İngiltere maç öncesi iki takımın taraftarları birbirlerine saldırması sosyal medyada gündem oldu.

Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananı EURO 2024 finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.