EURO 2024'te yarı finalde karşılaşan Hollanda-İngiltere maçı öncesi taraftarlar kavgaya tutuştu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 19:40 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 19:44
EURO 2024'ün son final bileti bugün oynanacak Hollanda-İngiltere maçının ardından belirlenecek. Maça saatler kala taraftarlar birbirine girmesi sosyal medyada gündem oldu.
EURO 2024'te Fransa'yı eleyen İspanya ilk finalist olmuştu.
İkinci finalisti belirleyecek olan Hollanda-İngiltere maç öncesi iki takımın taraftarları birbirlerine saldırması sosyal medyada gündem oldu.
Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananı EURO 2024 finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: tgrthaber.com