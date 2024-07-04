EURO 2024'ten dev gelir: A Milli Takım, TFF'nin kasasını doldurdu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:39
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımız dev bir geliri TFF'nin kasasına koydu. Ay-yıldızlı ekip, şu ana kadar 16 milyon 250 bin Euro'luk para ödülünün sahibi oldu.
EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olan ay-yıldızlıların EURO 2024'te kazandığı gelir de bir hayli arttı.
16 MİLYON 250 BİN EURO GELİR
EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Milliler, turnuva boyunca şimdiye kadar toplam 16 milyon 250 bin Euro kazandı.
Türkiye'nin EURO 2024'te elde ettiği ödülün dağılımı şu şekilde:
Katılım ücreti: 9,25 milyon Euro
Galibiyet: 3 milyon Euro (Galibiyet başına 1 milyon Euro)
Son 16'ya katılım hakkı: 1,5 milyon Euro
Çeyrek final katılım hakkı: 2.5 milyon Euro
Kaynak: tgrthaber.com