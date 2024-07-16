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EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: İlk 5'e Türkiye damgası!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
16 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:02
EURO 2024&#039;ün en iyi maçları açıklandı: İlk 5&#039;e Türkiye damgası!

İspanya'nın şampiyonluğuyla sona eren EURO 2024'te oynanan en iyi maçlar belli oldu. The Athletic'in yaptığı listede Türkiye'nin 2 maçı ilk 5'te yer alarak dikkat çekti. İşte o sıralama...

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024, İspanya'nın şampiyonluğuyla sona erdi.

The Athletic, Türkiye'nin ilk 5'te 2 maçla yer aldığı dev turnuvanın en iyi maçlarını seçti.

The Athletic'e göre EURO 2024'ün en iyi 10 maçı:

10- Slovenya 1-1 Sırbistan

9- Belçika 0-1 Slovakya

8- İspanya 1-0 İtalya

7- Hırvatistan 2-2 Arnavutluk

6- Gürcistan 2-0 Portekiz

5- Avusturya 1-2 Türkiye

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: İlk 5'e Türkiye damgası! - 1. Resim

4- İspanya 2-1 İngiltere

3- Hollanda 2-3 Avusturya

2- Türkiye 3-1 Gürcistan

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: İlk 5'e Türkiye damgası! - 2. Resim

1- İspanya 2-1 Almanya

Kaynak: NTV Spor
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