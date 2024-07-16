EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: İlk 5'e Türkiye damgası!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
16 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:02
İspanya'nın şampiyonluğuyla sona eren EURO 2024'te oynanan en iyi maçlar belli oldu. The Athletic'in yaptığı listede Türkiye'nin 2 maçı ilk 5'te yer alarak dikkat çekti. İşte o sıralama...
Büyük heyecana sahne olan EURO 2024, İspanya'nın şampiyonluğuyla sona erdi.
The Athletic, Türkiye'nin ilk 5'te 2 maçla yer aldığı dev turnuvanın en iyi maçlarını seçti.
The Athletic'e göre EURO 2024'ün en iyi 10 maçı:
10- Slovenya 1-1 Sırbistan
9- Belçika 0-1 Slovakya
8- İspanya 1-0 İtalya
7- Hırvatistan 2-2 Arnavutluk
6- Gürcistan 2-0 Portekiz
5- Avusturya 1-2 Türkiye
4- İspanya 2-1 İngiltere
3- Hollanda 2-3 Avusturya
2- Türkiye 3-1 Gürcistan
1- İspanya 2-1 Almanya
Kaynak: NTV Spor