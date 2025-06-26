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 | Yusuf Özgür Bülbül

Eyüpspor Caner Erkin'e veda etti: Yolun açık olsun!

Eyüpspor, kulübün Süper Lig yolculuğunda büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'in sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayırdı. Eflatun-sarılılar, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajla, Caner Erkin'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti ve yeni kariyerinde başarılar diledi...

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Eyüpspor Caner Erkin'e veda etti: Yolun açık olsun!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 20:54

Eyüpspor, sözleşmesi sona erden deneyimli futbolcu Caner Erkin'e emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

"YOLUN AÇIK OLSUN CANER ERKİN!"

Eflatun-sarıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023-2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig’e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Caner Erkin!" denildi.
36 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile 54 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#emeklilik
#eyüpsor
#eyüpspor
#transfermarkt
#Caner Erkin
#1. Lig
#Futbol
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