Ezeli rakipler talip olmuştu! Fererbahçe'yi reddetmişti, Galatasaray'a cevap geldi

Juventus'un yolları ayırmak istediği Dusan Vlahovic için Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğu ancak teklifin futbolcu tarafından reddedildiği belirtilmişti. İtalyan basını Galatasaray'ın da Vlahovic için teklif yaptığını ve Sırp golcünün bu teklife cevabını verdiğini iddia etti.

Juventus'un yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırmak istediği Dusan Vlahovic için Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtilmişti.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Vlahovic, Fenerbahçe'nin teklfini reddetmişti. Sırp golcüye Galatasaray'ın da teklif yaptığı ve futbolcudan cevap geldiği belirtildi.

GALATASARAY DA HÜSRANA UĞRADI

Vlahovic'in Galatasaray'ın teklifini de reddettiği aktarıldı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif bekleyen Vlahovic çarpıcı bir karar aldı.

Buna göre Vlahovic, Avrupa'da beklediği kulüplerden teklif alamaması ve Juventus'un maaşını 12'den 8 milyon euroya düşürmesini istemesi durumunda, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılacak.

Vlahovic geçen sezon 42 maçta 15 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

