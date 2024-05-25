FA Cup'ta kazanan Kırmızı Şeytanlar oldu! 13. kez mutlu zafere ulaştılar
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 May 2024 18:54 - Güncelleme : 25 May 2024 18:57
FA Cup'ta Manchester United, Manchester City karşısında 2-1'lik skorla kupanın sahibi oldu.
İngiltere FA Kupası final maçında Manchester Derbisi yaşandı. Derbiyi Manchester United 2-1'lik skorla kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.
İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİLER
Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta maça Kırmızı Şeytanlar hızlı başlayarak 30. dakikada Garnacho ile 1-0 öne geçtiler.
39. dakikada Manchester United adına bu kez sahneye Mainoo çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı Guardiola ve öğrencileri için şok bir skorla noktalandı.
DOKU FARKI 1'E İNDİRDİ
Karşılaşmada 87. dakikada Doku'nun attığı golle maçın skoru 2-1'e geldi. Bu skorla maçın sonucu tayin oldu.
Manchester United, FA Cup finalini ezeli rakibi Manchester City karşısında kazandı.
MANCHESTER UNİTED 13. KEZ ZAFERE ULAŞTI
FA Cup'ı en son 2015-2016 sezonunda kazanan Manchester United bu galibiyetle birlikte mutlu sona 13. kez ulaşmayı başardı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr