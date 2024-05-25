FA Cup'ta kazanan Kırmızı Şeytanlar oldu! 13. kez mutlu zafere ulaştılar

25 May 2024 18:54 - Güncelleme : 25 May 2024 18:57

İngiltere FA Kupası final maçında Manchester Derbisi yaşandı. Derbiyi Manchester United 2-1'lik skorla kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİLER

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta maça Kırmızı Şeytanlar hızlı başlayarak 30. dakikada Garnacho ile 1-0 öne geçtiler.

39. dakikada Manchester United adına bu kez sahneye Mainoo çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı Guardiola ve öğrencileri için şok bir skorla noktalandı.

DOKU FARKI 1'E İNDİRDİ

Karşılaşmada 87. dakikada Doku'nun attığı golle maçın skoru 2-1'e geldi. Bu skorla maçın sonucu tayin oldu.

Manchester United, FA Cup finalini ezeli rakibi Manchester City karşısında kazandı.

MANCHESTER UNİTED 13. KEZ ZAFERE ULAŞTI