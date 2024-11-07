Fas Milli Takım kadrosu belli oldu! Amrabat, Ziyech ve En-Nesyri açıklaması
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Kasım 2024 18:25 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 18:29
Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynayacağı 2 maçın aday kadrosu belli oldu. Amrabat, En-Nesyri ve Ziyech'in durumları netlik kazandı. İşte detaylar...
Fas Milli Takımı'nın Gabon ve Lesoto ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Afrika Uluslar Kupası elemelerinde son 2 maçına çıkacak olan Fas'ta, Fenerbahçeli futbolcular Sofyan Amrabat ve En-Nesyri kadroda yer alırken, Galatasaray forması giyen sol kanat Hakim Ziyech kendine yer bulamadı.
Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda, 4 maçın sonunda aldığı 12 puanla zirvede yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com