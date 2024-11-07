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Fas Milli Takım kadrosu belli oldu! Amrabat, Ziyech ve En-Nesyri açıklaması

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Kasım 2024 18:25 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 18:29
Fas Milli Takım kadrosu belli oldu! Amrabat, Ziyech ve En-Nesyri açıklaması

Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynayacağı 2 maçın aday kadrosu belli oldu. Amrabat, En-Nesyri ve Ziyech'in durumları netlik kazandı. İşte detaylar...

Fas Milli Takımı'nın Gabon ve Lesoto ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde son 2 maçına çıkacak olan Fas'ta, Fenerbahçeli futbolcular Sofyan Amrabat ve En-Nesyri kadroda yer alırken, Galatasaray forması giyen sol kanat Hakim Ziyech kendine yer bulamadı.

Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda, 4 maçın sonunda aldığı 12 puanla zirvede yer alıyor.

Fas Milli Takım'ının aday kadrosu belli oldu: Amrabat, En-Nesyri ve Ziyech kararı

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Kaynak: tgrthaber.com

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