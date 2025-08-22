Fatih Karagümrük Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım puanını 7'ye çıkardı. Bir maçı eksik Fatih Karagümrük ise ikinci yenilgisini yaşadı.

51. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ,kaleci Grbic gole izin vermedi.

65. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Cherni'nin soldan yaptığı ortaya arka direkte Janderson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı.