Fatih Tekke: Mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim!

20 Ekim 2024 23:20 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 23:20

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke konuştu.

Alanyaspor​ Teknik Direktörü Fatih Tekke​, mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok iyi oynadıklarını belirterek maçta 2-0 geriye düştüklerini ve skordan dönmek için neredeyse her şeyi denediklerini anlattı.

Maçın dönüm noktalarının ilk yarıda olduğuna vurgu yapan Tekke, "İlk yarıda beraberliği yakalayabileceğimiz anlar oldu. Ancak üçüncü bölgede sık sık hata yaptık. Buluşmalarda ve paslarda daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu takım pas oyununu alışkanlık haline getirmiş ve bundan da vazgeçmemiş bir takım ve bu oyundan vazgeçmiyor." dedi.

İlk yarıda rakibe karşı yaptıkları iki farklı baskıda başarılı olduklarını anlatan Tekke, "Genel hatlarıyla baktığımızda, daha iyi şeyler yapabilseydik, bugün galip gelebilirdik. Mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim. Oyuncularımın emeklerine sağlık." diye konuştu.

Tekke, haftaya Antalyaspor​ ile derbi​ maçlarının olduğunu vurgulayarak, devre arasına kadar hedefledikleri puanları almak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.