Fatih Terim Al Shabab ile tekliyor! Hakemleri suçladı

23 Ocak 2025 07:06 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:14

Teknik direktör Fatih Terim'in başına geçtiği Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin bu kez de El İttihad'a 2-1 yenildi. Ligde 3 maçta 2'nci yenilgisini tadan Terim hakemleri sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al-Ittihad evinde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in üstlendiği Al-Shabab ile karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf ev sahibi ekip olurken Fatih Terim, maçın hakemini eleştirdi.

SKOR İLK YARIDA TAYİN EDİLDİ

Ev sahibi ekip, Abdulrahman Al Obod'un 32, Benzema'nın 45. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Al Shabab, ilk yarının son anlarında rakibine Haroune Camara ile cevap verse de devre arasına 2-1 geride girdi. İkinci 45 dakikadan gol sesi çıktmayınca El İttihad sahadan 3 puanla ayrılır. Terim'in öğrencileri evine eli boş döndü.

UZATMANIN AZLIĞINDAN ŞİKAYET ETTİ

Al Shabab'ın başında çıktığı 3. lig maçında 2. yenilgisini yaşayan Fatih Terim, maçın hakemi Urs Schnyder'i hedef aldı. Hakemin maçın sonuna çok az uzatma eklediğini Terim, "Suudi Arabistan Ligi'nde birçok maç izledim. Neredeyse ilk kez hakemlerin 3 dakika ilave süre eklediğini gördüm. Genelde süreler daha uzun oluyor. 8-9 dakika ilave beklediğim için son bölümde hamle yaptım" ifadelerini kullandı.

YANGIN FACİASINI UNUTMADI

Terim basın toplantısında Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki yangına da değindi. Büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Terim, "Bolu'daki facia hepimizi derinden etkiledi, insan bu gibi anlarda ne diyeceğini bilemiyor. İçinde bulunduğumuz derin çaresizlikten dolayı çok üzgünüm, öfkeliyim, yapabileceğimiz tek şey şu an için bu gibi felaketlerin artık son bulmasını dilemek" dedi.