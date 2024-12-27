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Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı! Duyuru videosu sosyal medyada gündem oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Ensonhaber
27 Aralık 2024 10:11 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:18

Panathinaikos sonrası takım çalıştırmayan Fatih Terim’e Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab FC resmen anlaştı. Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdiğini resmen duyurdu. Terim ile ilgili yapılan paylaşımda "Merhaba İmparator" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörü Fatih Terim, yeşil sahalara döndü. Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı. Arap ekibinden yapılan paylaşımda, "Merhaba İmparator" ifadeleri kullanıldı.

Terim'in videodaki, "Bunun için vakit yok, videoyu bitirelim ve hemen işe başlayalım" sözleri dikkat çekti.

Fatih Terim Al-Shabab'la anlaştı! Duyuru videosu sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

"TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Fatih Terim, Al Shabab için yaptığı ilk açıklamada, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." diye konuşmuştu.

Fatih Terim Al-Shabab'la anlaştı! Duyuru videosu sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

SÖZLEŞME ŞARTLARI

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Ensonhaber

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