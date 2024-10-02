Fatih Terim için sürpriz iddia: Avrupa ekibi talip oldu!
Son olarak Yunanistan devi Panathinaikos'u çalıştıran ve şu an boşta olan Fatih Terim için sürpriz iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adama Azerbaycan ekibinin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Son olarak Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ve şu anda boşta olan Fatih Terim ile ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı.
NEFTÇİ BAKÜ, FATİH TERİM'İN PEŞİNDE!
Sport İnfo sitesinde yer alan haberde; Yeni sezona kötü başlayan ve ligde henüz galibiyet alamayan Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'nün, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.
FATİH TERİM SICAK BAKIYOR
İsmi birçok Arap kulüpleriyle de anılan 71 yaşındaki teknik adamın, Azerbaycan'da çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.
NEFTÇİ BAKÜ 8 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI
Ligde 8 maç sonunda galibiyet alamayan, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 takımlı ligde 8. sırada yer alan Neftçi Bakü'nün Fatih Terim'in maaşını karşılayacak güce sahip olduğu vurgulandı.
PANATHİNAİKOS'U ÇALIŞTIRDI
Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, maç başına 1.85 puan ortalaması yakalamış ve st üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlı yönetimle masaya oturan Terim, karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.
Bu adam her daim iş arıyor sanki bir türlü yerleşemiyor