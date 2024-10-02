Fatih Terim için sürpriz iddia: Avrupa ekibi talip oldu!

02 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:42

Son olarak Yunanistan devi Panathinaikos'u çalıştıran ve şu an boşta olan Fatih Terim için sürpriz iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adama Azerbaycan ekibinin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...