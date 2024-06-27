Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: "Bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum"

27 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:04

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nun 3. ve son maçında Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim karşılaşmayı beIN SPORTS'a değerlendirdi. İşte deneyimli teknik adamın sözleri:

"Çok büyük bir ülkenin çok büyük bir taraftar grubunun desteklediğini Millilerimiz gerekeni yaptı. İlk 16'ya kaldılar. Hepsini, hoca başta olmak üzere ekibini yürekten kutluyorum. Maç öyle oldu, maç böyle oldu. Oyun oydu, oyun buydu bunlar konuşulur. Ama sonuç itibarıyla ilk 16'dayız. Karşılaşacağımız takım bundan sonra daha da ciddi takımlar olacak.

"DAHA DA ÖNEMLİ İŞLER BEKLİYORUM"

Bu gruptan Türkiye'nin çıkması zaten doğaldı ama kendi işimizi kendimiz zora soktuk. 80 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında bazen sıkıştık. Ama sonunda mesele buradan çıkmaktı. Millilerimiz bunu başardı. Hepsini kutluyorum. Buna her şeyimizle layığız. Daha da önemli işler bekliyorum. Rakip kim olursa olsun daha iyi oyunlar oynamamız, daha iyi cevaplar vermemiz gerekiyor. Türkiye'ye yakıştı bu.

"BU YOLUN ÇOK UZUN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cenk'in gol atmasına sevindim. Çok da güzel bir gol attı. Hakan'ın golü usta işi bir gol. Ayağının dışıyla, uzak köşeye çok kolay bir iş değil. Hakan gibi iyi bir usta atabilirdi. Her maçın hikayesinin ayrı bir hikayesinin olduğunu söylemiştim. Avusturya bizi hazırlık maçında bizi farklı yendi. Ama burası ilk 16. Milli Takımımız kendi evinde gibi. Ben onlara çok güveniyorum. Yetenekli bir takımımız var. Onlar hep beraber oynamaya başladı mı bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum. Bugünkü gibi değil, daha iyi oyunlara ihtiyacımız var. Rakipler daha güçlü olacak. Bir maçta ya eleyeceksin ya eleneceksin. Benim kalbim ve gönlüm onlarla."