Fatih Terim'den sürpriz anlaşma: Yeni takımına imzayı attı

18 Haziran 2024 08:35 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 08:50

Yunanistan Süper Ligi ekiplerindren Panathinaikos'taki görevi kısa süren ünlü Teknik Direktör Fatih Terim, rotasını bu kez bambaşka bir yere kırıyor. Galatasaray ve Milli Takım'ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 ay süren Panathinaikos macerasının ardından bu kez de Suudi Arabistan yolcusu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü. Türkiye'ye dönen Terim'le ilgili zaman zaman çeşitli takımlarla ilgili iddialarda bulunulmuştu. Son spekülasyon ise Suudi Arabistan'dan geldi.

71 yaşındaki Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al Taawon ile anlaştığı, hatta ilk imzaların da atıldığı ileri sürüldü. Arap kulübü'nün 2 yıllık anlaşmayı kısa süre içinde resmen açıklayacağı da iddia edildi.