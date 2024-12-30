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Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da sansasyonel başlangıç! Rakibini dağıttı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 08:16 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:22
Fatih Terim&#039;den Suudi Arabistan&#039;da sansasyonel başlangıç! Rakibini dağıttı

Suudi ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, ayağının tozuyla takımının başında ilk maçına çıkarken, sahadan farklı  galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan​ Pro Ligi ekibi Al Shabab​'ın yeni teknik direktörü olarak dün göreve başlayan Fatih Terim​, ayağının tozuyla takımının başında çıktığı ilk maçta sahadan farklı galibiyetle  ayrıldı. Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, dostluk maçında Damac'ı 4-1 mağlup etti. Terim'in takımına galibiyet goller Shabab'da Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi'den geldi. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı. Damac'ın tek golünü ise Haaza Al-Ghamdi kaydetti.

5 AYDA 62 MİLYON TL KAZANACAK!

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Al-Shabab ile geçtiğmiz hafta 5 aylık sözleşme imzalamıştı. Terim'in bu sözleşme karşılığı Arap takımından 1 milyon 750 bin dolar yani yaklaşık 62 milyon lira alacağı belirtilmişti.

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da sansasyonel başlangıç! Rakibini dağıttı - 1. Resim

PEREIRA'NIN YERİNE GETİRİLDİ

Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan Vitor Pereira'nın Premier Lig ekibi  Wolverhampton'ın başına geçmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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