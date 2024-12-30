Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da sansasyonel başlangıç! Rakibini dağıttı

30 Aralık 2024 08:16 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:22

Suudi ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, ayağının tozuyla takımının başında ilk maçına çıkarken, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan​ Pro Ligi ekibi Al Shabab​'ın yeni teknik direktörü olarak dün göreve başlayan Fatih Terim​, ayağının tozuyla takımının başında çıktığı ilk maçta sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, dostluk maçında Damac'ı 4-1 mağlup etti. Terim'in takımına galibiyet goller Shabab'da Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi'den geldi. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı. Damac'ın tek golünü ise Haaza Al-Ghamdi kaydetti.

5 AYDA 62 MİLYON TL KAZANACAK!

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Al-Shabab ile geçtiğmiz hafta 5 aylık sözleşme imzalamıştı. Terim'in bu sözleşme karşılığı Arap takımından 1 milyon 750 bin dolar yani yaklaşık 62 milyon lira alacağı belirtilmişti.

PEREIRA'NIN YERİNE GETİRİLDİ

Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan Vitor Pereira'nın Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.