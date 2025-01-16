Fatih Terim'e sulu şaka! Neye uğradığını şaşırdı

16 Ocak 2025 08:49 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 08:50

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde evinde Al-Riyadh'ı 90+7'de bulduğu golle 2-1 yendi. Maça zafer golünü atan Hamdallah'ın Terim'e yaptığı sulu şaka damga vurdu.

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Suudi Arabistan​ Pro Lig’in 15. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab​ evinde Al-Riyadh'ı ağırladı. Terim'in öğrencileri Al-Shabab sahadan 2-1 galip ayrılırken 3 puanı getiren gol 90+7'de geldi.

GERİDEN GELDİLER

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 56. dakikasında ev sahibi ekip Yehya Shehri ile geriye düştü. Al-Shabab, 72.dakikada Daniel Podence ile bu golü karşılyık verdi: 1-1. Dakikalar 90+7'ye gösterdiğinde ise sahneye Hamdallah çıktı ve maçın skorunu tayin eden gole imzasını attı: 2-1. Bu sonuçla Fatih Terim​'in öğrencileri sahadan 3 puan ile ayrılmayı başardı.

TERİM LİGDE SİFTAH YAPTI

Terim ile birlikte çıktığı ilk lig maçında deplasmanda Al-Ahli'ye 3-2 mağlup olan Al-Shabab, böylece ikinci lig karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti. Al-Shabab, Bu galibiyetle birlikte Al-Shabab puanını 26'ya çıkartırken Al-Riyadh ise 22 puanda kaldı.

HAMDALLAH'TAN SULU ŞAKA

Öte yandan maçın 90+7'inci dakikasında galibiyeti getiren golü kaydeden Hamdallah'ın Fatih Terim'e yaptığı şaka sosyal medyada gündeme oturdu. Terim'in golün ardından saha kenarına çağırarak taktik verdiği Hamdallah elindeki şişedeki suyu Fatih Terim'in yüzüne savurdu. Öğrencisinin şakasıyla ilk anda neye uğradığını şaşıran Terim'in sonrasında gülümsediği görüldü.