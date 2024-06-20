Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular! 'Anlaşma sağlandı'

20 Haziran 2024 18:15 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:20

Panathinaikos macerasında şampiyonluk beklentisinin uzağında kalan Fatih Terim ligin bitimine bir kaç maç kala Yunan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olan 71 yaşındaki teknik adam, yeni sezon için yurt dışından bir kulüple prensip anlaşmasına vardı.

FATİH TERİM SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Suudi Arabistanlı bir gazeteci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in Al-Taawon ile görüştüğünü açıkladı.

71 yaşındaki Terim'in 2 yıllık anlaşma teklif eden Al Taawon'un ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

YUNANİSTAN'DA 26 MAÇTA 14 GALİBİYET ALDI

Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.