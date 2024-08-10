Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 11'leri açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 21:03 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:12
Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli takım sahne alıyor. Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde misafir ediyor. İşte 11'ler..
10 yıllık şampiyonluk hasreti bitirmek için göreve başlayan Jose Mourinho Kadıköy'deki ilk lig maçına çıkacak.
Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Fred ile cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek.
11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, Maximin, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko
Adana Demirspor: Deniz, Mohammadi, Gravilion, Semih, Manev, Maestro, Tayfun, Michut, Jose Rodriguez, Yusuf Sarı, Yusuf Barası
Kaynak: tgrthaber.com