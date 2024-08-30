Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti!

30 Ağustos 2024 22:59 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 23:33

Jose Mourinho maç önü röportajında spikere takılmaya devam ediyor!

Jose Mourinho maç önü röportajında spikere takılmaya devam ediyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında evinde Alanyaspor'u misafir etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta 43 ve 64. dakikalarda Dusan Tadic'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

67. dakikada ise Dzeko sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe rakibi Alanyaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

SERDAR DURSUN TEKRAR KADIKÖY'DE

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski futbolcusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.

Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.

YENİ TRANSFER AMRABAT TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Alanyaspor maçını tribünden izledi.

Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.

MERİH DEMİRAL VE KIZI TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI

Milli futbolcu, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Ülker Stadı'ndaki locadan izledi. Karşılaşmayı yanında getirdiği kızı ile birlikte izlerken kızına Fenerbahçe forması giydirmesi dikkatlerden kaçmadı.

30 AĞUSTOS GÖSTERİSİ

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

DAUM UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin eski Alman teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.

Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe haftayı 3 puan ile kapatırken puanını 10'a yükseltti. Sarı-lacivertli takım gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Alanyaspor ise haftayı puansız kapatarak 2 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi gelecek hafta evinde Hatayspor'u ağırlayacak.