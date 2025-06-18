Fenerbahçe, Arda Güler'in takım arkadaşını istiyor! İlk temas kuruldu

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe’yi yeni sezona damga vuracak bir kadroyla sahaya çıkarmak istiyor. Bu doğrultuda, Real Madrid forması giyen Lucas Vázquez’i bizzat talep etti. Sarı-lacivertli yönetim, 33 yaşındaki oyuncu için ilk teması kurdu.

Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve Avrupa’da da söz sahibi olmak isteyen Fenerbahçe, transferde iddialı adımlar atmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid’in tecrübeli oyuncusu Lucas Vázquez’in durumunu öğrenmek için temaslara geçti. İspanyol basınından Fichajes.net’in haberine göre bu hamle, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun özel isteğiyle gerçekleşti.

MOURINHO’NUN İSTEĞİYLE HAREKETE GEÇİLDİ

Fichajes.net'te yer alan habere göre, Carlo Ancelotti’nin Real Madrid kadrosunda bu sezon önemli bir rol üstlenen Vázquez, 50'den fazla maçta forma giydi, 2 gol atıp 8 asist yaptı. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Madrid defteri kapanabilir. Mourinho ise sağ bek hattında deneyimli bir oyuncu arıyor ve Vázquez’in çok yönlülüğünü yeni projesi için ideal görüyor.

FENERBAHÇE İDDİALI, MADRİD KARARSIZ

Haberde Fenerbahçe, Süper Lig’i 84 puanla ikinci sırada tamamladığı ve artık şampiyonluk için ses getirecek transferlere yönelmiş durumda olduğu vurgulanarak "Vázquez gibi hem tecrübeli hem de Avrupa kupaları tecrübesine sahip bir oyuncu, bu hedef doğrultusunda kilit isim olarak görülüyor" denildi.

BAŞKA TEKLİFLERİ DE DEĞERLENDİRECEK

"Türkiye cephesi transfer için oldukça umutlu. Ancak Real Madrid cephesinde henüz net bir karar verilmiş değil" ifadesine yer verilen haberde Vázquez'in neredeyse 10 yıldır formasını giydiği kulüpten ayrılmadan önce başka teklifleri de değerlendirmeye sıcak baktığı belirtildi. Buna rağmen Mourinho faktörünün, oyuncunun kararında belirleyici olabileceği de ifade edildi.

