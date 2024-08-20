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Fenerbahçe Arda İbrahim Akgün'ü Balıkesirspor'dan transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 19:07 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 19:14
Fenerbahçe Arda İbrahim Akgün&#039;ü Balıkesirspor&#039;dan transfer etti!

Sarı lacivertli takım, Balıkesirspor forması giyen 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti. Anlaşmanın 4 yıllık olduğu açıklandı.

Fenerbahçe, 3. Lig takımı Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti. 17 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.

Fenerbahçe transferi açıkladı: 4 yıllık imza

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Kaynak: tgrthaber.com
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