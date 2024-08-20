Fenerbahçe Arda İbrahim Akgün'ü Balıkesirspor'dan transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 19:07 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 19:14
Sarı lacivertli takım, Balıkesirspor forması giyen 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti. Anlaşmanın 4 yıllık olduğu açıklandı.
Fenerbahçe, 3. Lig takımı Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti. 17 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com