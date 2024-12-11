Fenerbahçe, Athletic Bilbao’yu konuk ediyor! Eksikler can sıkıyor | İşte muhtemel 11'ler

11 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:06

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maçta İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu ağırlayacak. Slavia Prag galibiyetiyle üst tur umudunu artıran temsilcimizde maç öncesi eksik ve cezalı futbolcular can sıkıyor. İşte zorlu maç öncesi muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...

UEFA Avrupa Ligi​'nde Slavia Prag​'ı Çek deplasmanında 2-1 yenerek tur umudunu artıran Fenerbahçe​, bu kez sahasında İspanya'nın köklü ekiplerinden Athletic Bilbao​'yu ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte eksik ve cezalı futbolcuların çokluğu can sıkıyor. İlk 8 takım arasına girerek doğrudan tur atlama ya da ilk 24'e kalarak play-off şansını diri tutmak isteyen temsilcimiz bu ligde geride kalan 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puanla 15. sırada yer buldu. İşte Fenerbahçe - Atletich Bilbao maçı öncesi son durum, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Joe Mourinho Bilbao karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Orta sahanın önemli ismi Fred kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş da mücadelede forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesine bildirilmeyen Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada görev alamayacak diğer isimler.

FENERAHÇE - ATHLETIC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Bosnalı hakem Irfan Peljto’nun yönetiminde saat 18:30’da başlayacak.

Maçın VAR hakemliğini koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello üstlenecek. AVAR koltuğunda ise Michael Fabbri oturacak.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERAHÇE - ATHLETIC BİLBAO MUHTEMEL 11'LER:

Feenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri

Atletich Bilbao: Simon, Gorosabel, Boiro, Vivan, Yeray, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Inaki, Sancet, Guruzeta