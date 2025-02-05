Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi için mahkemede! 'Hakaret yok' dedi

05 Şubat 2025 14:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:13

Geçen sezonki Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada Ali Koç tanık sıfatıyla ifade verdi.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 10 kişi kalmasına rağmen Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 yendiği maçın ardından saha içinde olaylar yaşanmıştı. Yöneticilerin ve futbolcuların karıştığı olay sonrası Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, kendisine küfrettiği iddiasıyla Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'yi dava etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç davada tanık sıfatıyla ifade verdi.

BAKİ'DEN KARŞI SUÇLAMA: BANA KÜFRETTİLER

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen davanın ilk duruşmasında savunması alınan sanık Baki, Galatasaray seyircisi stattan ayrıldıktan sonra futbolcularla ekip olarak kutlama yapmak için sahaya çıktığını anlattı.

Rakip takım çalışanlarının ise kutlamaya engel olmaya çalıştığını, bu yüzden de arbede çıktığını belirten Baki, "Soyunma odalarının olduğu tünele giderken ben başkanın elinde kan gördüm. Sanırım yaşanan arbedede meydana geldi. Bu sırada birinin müşteki Eray Yazgan olduğu, diğerlerinin kimler olduğunu bilmediğim 4 Galatasaraylının başkana parmak sallayarak küfrettiğini gördüm ve duydum. Bunun üzerine başkana el kol hareketi yapmayın, diye sinkaflı sözler söyledim" beyanında bulundu.

ALİ KOÇ "DUYMADIM" DEDİ

Fenerbahçe Başkanı Koç ise "Her kazanan takım gibi fotoğraf çekilip kutlama yapmak istedik ancak karşı tarafın engellemeleri nedeniyle arbedeler yaşandı. Suça konu olay da sahadan ayrıldığımız sırada olmuş. Ancak ben ne karşı taraftan bize yönelik ne de sanığın karşı tarafa yönelik herhangi bir hakaret içerikli söylemini duymadım. Bağrış çağrışlar artınca arkadaşları uyarmıştım. Devam edince ilk döndüğümde arkamdaki kişi sanıktı, o yüzden onu uyardım" dedi.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKTI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık olarak çağrılan Mesut Erbil ve Filiz Umur'un duruşmaya gelmediği gerekçesiyle haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.