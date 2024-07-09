Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için harekete geçti!
Sarı lacivertliler, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde Avusturya'nın Graz kentindeki Waltersdorf kasabasında sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takıma katılacak yeni isimler için çalışmalarını yapıyor.
RESMİ TEKLİF GELDİ
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Rennes takımına resmi teklifi ilettiğini iddia edildi.
Fransız kulübün yetkilileri ile görüşme yapan Fenerbahçeli idarecilerin kısa süre içinde resmi teklifini de ileteceği aktarıldı.
BERTUĞ'UN PERFORMANSI
Geçen sezonun başında Atakaş Hatayspor'dan ayrılarak Fransa'nın Ligue 1 takımı Stade Rennes'e transfer olan 21 yaşındaki forvet, Rennes forması ile çıktığı 28 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans kaydetti.
A Milli Takım'ın formasını da 3 kez sırtına geçiren Yıldırım, 2 kez gol sevinci yaşadı.