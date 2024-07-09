Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için harekete geçti!

09 Temmuz 2024 20:30 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 20:32

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde Avusturya'nın Graz kentindeki Waltersdorf kasabasında sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takıma katılacak yeni isimler için çalışmalarını yapıyor.

RESMİ TEKLİF GELDİ

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Rennes takımına resmi teklifi ilettiğini iddia edildi.

Fransız kulübün yetkilileri ile görüşme yapan Fenerbahçeli idarecilerin kısa süre içinde resmi teklifini de ileteceği aktarıldı.

BERTUĞ'UN PERFORMANSI

Geçen sezonun başında Atakaş Hatayspor'dan ayrılarak Fransa'nın Ligue 1 takımı Stade Rennes'e transfer olan 21 yaşındaki forvet, Rennes forması ile çıktığı 28 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans kaydetti.

A Milli Takım'ın formasını da 3 kez sırtına geçiren Yıldırım, 2 kez gol sevinci yaşadı.