Fenerbahçe biletini kesmişti: Serdar Aziz, İstanbul devine imza atıyor!

12 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:01

Galatasaray'dan transfer olduğu Fenerbahçe'deki 5.5 yıllık serüveni sona eren Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor.

Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli savunmacıyı yeni sezon planları arasından çıkararak transfer görüşmeleri için izin vermişti.

SERDAR AZİZ BAŞAKŞEHİR YOLCUSU

Transfer görüşmeleri yapmak için Fenerbahçe'nin Avusturya kampından ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu.

Fanatik'in haberine göre; RAMS Başakşehir, Serdar Aziz için devreye girdi. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, uygun bir maaş çerçevesinde tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANACAK

Başakşehir, kısa süre içinde bu transferi açıklamaya hazırlanıyor.

İstanbul ekibi 4 büyük takım ve Bursaspor ile birlikte Süper Lig'de şampiyon olan 6 takımdan biri olarak göze çarpıyor.

33 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile de anılmıştı.

20 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Bursaspor altyapısında yetişen Serdar Aziz, 2016-17 sezonu başında Galatasaray'a 4.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Milli savunmacının sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Kariyeri boyunca toplam 357 maça çıkan Serdar Aziz, geçtiğimiz sezon 20 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen Serdar Aziz'in sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.