Fenerbahçe - Bodrumspor maçı canlı anlatım

27 Ekim 2024 18:09 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:52

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Ege temsilcisi Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacakken detaylar tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe​ ve Bodrumspor​ karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

11'LER

Bodrumspor: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Mohammed, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Maximin, En Nesyri, Dzeko

HAKEM KADROSU

Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Anıl Usta üstlenecek.

Müsabakada VAR hakemi olarak Direnç Tonusluoğlu görev alacak. AVAR'da ise Mustafa Savranlar hazır bulunacak.