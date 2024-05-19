Fenerbahçe derbide iki yıldızını kaybetti! Batshuayi ve Djiku son maçta yok

19 May 2024 23:19 - Güncelleme : 19 May 2024 23:20

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olurken sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, 34. dakikada Davinson Sanchez'e yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Batshuayi, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak İstanbulspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

30 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Alanyaspor ile ikinci yarısındaki Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında sarı kart görmüştü.

Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla bu sezon 27 lig maçında görev yaparken, 12 gole imza attı.

KIRMIZI KART GÖREN DJİKU DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, derbide oyun dışı kaldı.

Müsabakanın 21. dakikasında orta sahada sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler, ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Ganalı futbolcu 12. dakikada ise ilk sarı kartını görmüştü.

Djiku, gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.