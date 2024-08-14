Fenerbahçe elendi, Acun Ilıcalı'ya sert eleştiri geldi: Survivor'dan başka kadro kurmuş mu?

14 Ağustos 2024 08:31 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 08:32

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında evinde Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı ve elendi. Uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle hüsranı yaşayan Sarı-Lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkarken, takımın eski yıldızlarından Serhat Akın, yaşanan hüsrandan kulüp Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı sorumlu tuttu.

"TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Yenilgiyi beklenen transferlerin gerçekleşmemesine bağlayan Serhat Akın, "Acun Ilıcalı bu takımın asbaşkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?" ifadelerini kullandı.

Lille takımının İstanbul seyahatini Galatasaray ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısıyla yapmasına ilişkin de konuşan Akın, "Ya hu bunlar Galatasaray şarkısı çalıyor, kim lan bu Lille? Lille kalkacak buraya gelecek, İstanbul paylaşımını Galatasaray şarkısıyla yapacak o Galatasaray’ı onların kulaklarının içine tıkamazsam adam değilim" diye konuştu.

"HESABINI KİM VERECEK?"

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sadece Lille’i değil, Fenerbahçe yönetimini de yenemediğini belirten Serhat Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın buraya kadar gelmesinin tek sebebi Mourinho. Mourinho gibi bir adamı getirip, Şampiyonlar Ligi’ne gidememenin hesabını kim verecek? Sen adama 6 haftadır oyuncu getirmemişsin. En-Nesyri hazır değil."