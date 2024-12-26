Fenerbahçe, En-Nesyri için taban fiyatını belirledi! Türk futbol tarihinin rekoru olabilir

26 Aralık 2024 10:10 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:23

Talisca transferi için artık gün sayan Fenerbahçe, Al Nassr'ın ilgilendiği iddia edilen Youssef En-Nesyri'nin fiyatını da belirledi. Öncelikle oyuncuyu kadroda tutmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi istediği "rekor" fiyatın teklif edilmesi durumunda fikrini değiştirebilir.

Fenerbahçe​'de transfer​ gündemi bir hayli yoğun. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr​'da forma giyen Anderson Talisca​'yı kadrosna katmak için son görüşmelerini yapan sarı-lacivertliler oyuncunun imzaya gelmesini beklerken Youssef En-Nesyri​ konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

KAPIYI 40 MİLYON EURODAN AÇACAK

Al Nassr'ın kadrosuna katmak istediği öne sürülen En-Nesyri'yi öncelikle takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin bu nedenle Suudi ekibinin 35 milyon euroluk önerisini reddettiği iddia edilmişti. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için masaya oturacağı rakamı 40 milyon euro olarak belirledi. Bu fiyattan aşağı tekliflere kapıyı kapatan sarı-lacivertliler, istediği teklifi alması durumunda ise oyuncunun gidişine izin verecek. Bu takdirde de En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.

BEKLENTİLERİ HENÜZ KARŞILAYAMADI

27 yaşındaki En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıktı. Özellikle kafa toplarındaki becerisiyle dikkat çeken Faslı futbolcu 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Buna karşın birçok futbol otoritesi ve taraftarlara göre oyuncu şu ana dek beklentilerin altında kaldı.