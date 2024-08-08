Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Belçika'da buldu! Hedef Maxim De Cuyper
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yolların ayrılması durumunda yerini Belçika'dan dolduracak. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bek Maxim De Cuyper ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz ekibi Brighton'a gitme ihtimali her geçen gün artıyor.
Ferdi'nin ayrılma htimaline karşılık teknik direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco alternatifleri belirledi.
MAXİM DE CUYPER LİSTEDE
Jose Mourinho’nun verdiği listede Belçika A Milli takımı ve Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki sol bek Maxim De Cuyper yer aldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Ajansspor'da yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma durumuna göre oyuncunun kulübüyle temasa geçilecek. Sportif direktör Mario Branco, menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
TRANSFER FERDİ KADIOĞLU'NA BAĞLI
Maxim De Cuyper'in durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, öncelikle Ferdi’nin durumunun netlik kazanmasını bekliyor.
62 MAÇTA 5 GOL-15 ASİST
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla görev aldığı 62 maçta 5 gol ve 15 asist kaydetti.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösterilen Maxim De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.