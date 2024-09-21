Fenerbahçe - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:03
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Liderlik için kritik olan mücadelenin 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. İşte karşılaşmanın 11'leri şu şekilde...
11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin ve Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış ve Osimhen
Kaynak: tgrthaber.com
Bu maç çok heyecanlı olacak, iki takım da iyi durumda