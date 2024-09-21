Fenerbahçe - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu!

21 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:03

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Liderlik için kritik olan mücadelenin 11'leri belli oldu.