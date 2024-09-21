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Fenerbahçe - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:03
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 11&#039;leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Liderlik için kritik olan mücadelenin 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig​'de Fenerbahçe​ evinde Galatasaray​'ı konuk ediyor. İşte karşılaşmanın 11'leri şu şekilde...

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür​, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin ve Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış ve Osimhen

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet21 Eylül 2024 19:01

Bu maç çok heyecanlı olacak, iki takım da iyi durumda

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