Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası ülke puanı güncellendi! İşte UEFA sıralamasında son durum
Beşiktaş, tarafsız sahada Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilirken, Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve detayları...
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa maçlarını tamamladı. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 18 maç oynandı.
BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ SKOR
Siyah beyazlılar, Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi ve maçı 3-1'lik skorla İsrail temsilcisi kazandı.
GALATASARAY BERABERE KALDI
Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Müsabakada 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
FENERBAHÇE GALİBİYETLE AYRILDI
Fenerbahçe, Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kazandı. Sarı lacivertliler böylelikle puanını 8'e çıkardı.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte son durum:
- İNGİLTERE - 95.589
- İTALYA - 84.731
- İSPANYA - 79.132
- ALMANYA - 76.535
- FRANSA - 63.807
- HOLLANDA -59.233
- PORTEKİZ - 55.016
- BELÇİKA - 48.000
- ÇEKYA - 41.450
- TÜRKİYE - 39.700