Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası ülke puanı güncellendi! İşte UEFA sıralamasında son durum

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı

29 Kasım 2024 04:02 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 04:45

Beşiktaş, tarafsız sahada Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilirken, Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve detayları...