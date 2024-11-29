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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası ülke puanı güncellendi! İşte UEFA sıralamasında son durum

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
29 Kasım 2024 04:02 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 04:45
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası ülke puanı güncellendi! İşte UEFA sıralamasında son durum

Beşiktaş, tarafsız sahada Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilirken, Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve detayları...

UEFA Avrupa Ligi​'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi. Temsilcilerimiz Beşiktaş​, Galatasaray​ ve Fenerbahçe​ Avrupa maçlarını tamamladı. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 18 maç oynandı.

BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ SKOR

Siyah beyazlılar, Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi ve maçı 3-1'lik skorla İsrail temsilcisi kazandı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası ülke puanı güncellendi! İşte UEFA sıralamasında son durum - 1. Resim

GALATASARAY BERABERE KALDI

Galatasaray ise Hollanda​ temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Müsabakada 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası ülke puanı güncellendi! İşte UEFA sıralamasında son durum - 2. Resim

FENERBAHÇE GALİBİYETLE AYRILDI

Fenerbahçe, Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kazandı. Sarı lacivertliler böylelikle puanını 8'e çıkardı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası ülke puanı güncellendi! İşte UEFA sıralamasında son durum - 3. Resim

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte son durum:

  1. İNGİLTERE - 95.589
  2. İTALYA - 84.731
  3. İSPANYA - 79.132
  4. ALMANYA - 76.535
  5. FRANSA - 63.807
  6. HOLLANDA -59.233
  7. PORTEKİZ - 55.016
  8. BELÇİKA - 48.000
  9. ÇEKYA - 41.450
  10. TÜRKİYE - 39.700

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Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
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