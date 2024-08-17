Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından 1 puan ile döndü!

17 Ağustos 2024 23:52 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 23:56

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu 2. hafta oynanan maçlar ile devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda 2'de 2 yapmak için Göztepe deplasmanında sahaya çıktı.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 45+3'de Dzeko'nun penaltıdan attığı gol ile öne geçti. 45+7. dakikada ise yeni transfer Youssef En-Nesyri ile farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe devre arasına 2-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Göztepe oyuna dahil oldu. 68. dakikada Koray Günter'in attığı golle skor 2-1'e indi.

90+5. dakikada ise Romulo'nun golüyle Göztepe beraberliği yakaladı.

Maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

MOURİNHO'DAN ÇİFT FORVET

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ilk kez bir maça çift forvet olarak başladı. Göztepe deplasmanında Edin Dzeko'nun yanına yeni transfer Youssef En-Nesyri ile hücum gücünü artırdı. Lille ile oynanan son maçta Dzeko ile başlayan Mourinho, gol atma umuduyla En-Nesyri ve Cenk Tosun'u oyuna dahil ederek forvet hattını 3'lemişti.

SAHA KARIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçı tribüne giremeyen Fenerbahçe taraftarlarına destek vermek amacıyla deplasman tribününde izlemeye karar verdi. Güvenlik önlemleri eşliğinde tribünden ayrılıp oyuncuların soyunma odasına yönelen Koç, bu sırada tribünlerden atılan şişe ve çeşitli yabancı maddelere maruz kaldı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Kayserispor 1-2 Sivasspor

Adana Demirspor 1-2 Rizespor

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe haftayı 1 puan ile kapatarak puanını 4'e yükseltti. Sarı-lacivertli takım gelecek hafta Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Göztepe de haftayı 1 puan ile kapatarak toplam puanını 2'ye yükseltti. İzmir ekibi gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek.