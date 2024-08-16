Fenerbahçe, Göztepe maçı İzmir'de!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 19:27 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 19:28
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında yarın Göztepe ile karşılaşmak için İzmir'e geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe'ye konuk olacak.
Sarı-lacivertli takımı Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
KAFİLEDE FERDİ'DE YER ALDI
Adı son dönemlerde İngiliz kulüp Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımın İzmir'e giden kadrosunda yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com