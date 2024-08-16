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Fenerbahçe, Göztepe maçı İzmir'de!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 19:27 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 19:28
Fenerbahçe, Göztepe maçı İzmir&#039;de!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında yarın Göztepe ile karşılaşmak için İzmir'e geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe'ye konuk olacak.

Sarı-lacivertli takımı Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

KAFİLEDE FERDİ'DE YER ALDI

Adı son dönemlerde İngiliz kulüp Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımın İzmir'e giden kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı İzmir'de! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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