Fenerbahçe Göztepe maçı muhtemel 11'ler belli oldu! Kadıköy'de kritik randevuda 

26 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:54

Fenerbahçe, Göztepe ile Süper Lig'in 21. haftasında evinde karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda. İşte muhtemel 11'ler diğer detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Olympique Lyon ile evinde golsüz berabere kalan Fenerbahçe gözünü Süper Lig​'e döndü. Sarı-Lacivertliler 21. hafta maçında evinde ligin güçlü kadrolarından Göztepe'yi konuk edecek. Lider Galatasaray'ın dün evinde Konyaspyor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından rakibi ile puan farkı 9'a yükselen Fenerbahçe​, haftayı kayıpsız geçerek farkı yeniden 6'ya düşürmeyi planlıyor. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Göztepe maçı muhtemel 11'leri ve diğer detaylar...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Fenerbahçe, Göztepe’yi Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda saat 19.00'da ağrlayacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MUHTEMEL 11:

Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku​, Levent; Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

Göztepe: Lis; Bokele, Peliton, Koray, Nielsen; Dennis, Mirashi, Silva, Matsuki; Tijanic, Juan

YENİ TRANSFER FORMA BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, bugün ilk kez Kadıköy'de bir maça çıkacak. İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı ve maç kadrosuna dahil edildi. Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda bugün forma giyebilecek.

İSMAİL YÜKSEK GERİ DÖNDÜ

Diğer yandan Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra bugün yeniden forma giyebilecek. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalışmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK, 1 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe, 4 futbolcu bugün Gztepe karşısında forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra kaleci Livakovic ile Mert Müldür, kadroda yer almayacak.

Diğer yandan Sebastian Szymanski, maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Polonyalı bu akşam sarı kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor maçında formasından uzak kalacak.