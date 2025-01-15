Fenerbahçe ilk imzayı attırıyor! Melo pazartesi İstanbul'da

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sports Digitale

15 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:28

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen "Tuta" lakaplı Lucas Silva Melo için Alman ekibiyle anlaşma sağladı. İşte oyuncunun bonservis bedeli ve transfer ile ilgili diğer detaylar...