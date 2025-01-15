Fenerbahçe ilk imzayı attırıyor! Melo pazartesi İstanbul'da
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen "Tuta" lakaplı Lucas Silva Melo için Alman ekibiyle anlaşma sağladı. İşte oyuncunun bonservis bedeli ve transfer ile ilgili diğer detaylar...
Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk imzasını attırmaya artık çok yakın. Sarı-Lacivertliler Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Lucas Silva Melo için Alman ekibiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Sports Digitale'in haberine göre Tuta ile sözleşmedeki ödeme planı detaylarını netleştirme aşamasına geçen Fenerbahçe yönetiminin, Brezilyalı stoperi pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Diğer yandan Fenerbahçe'nin Tuta için Eintracht Frankfurt'a ödeyeceği bonservis de netleşti. Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki oyuncu için Alman ekibine 10 milyon euro naktin yanı sıra bonus içeren bir sözleşme imzalanacak.
LUCAS SILVA MELO (TUTA) KİMDİR?
- 4 Temmuz 1999'da Sao Paolo'da dünyaya geldi.
- 2017 yılına kadar Sao Paulo'nun çeşitli yaş gruplarında forma giydi.
- 2019'da Bundesliga temsilcisi Eeintracht Frankfurt'a transfer oldu
- Brezilyalı stoper, 2019-20 sezonunu Belçika temsilcisi Kortrijk'te kiralık olarak geçirdi.
- 2024-25 sezonunda Bundesliga'da 23 maça çıkan Tuta, 1911 dakika süre aldı.