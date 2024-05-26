Fenerbahçe kapanışı 6 golle kazanarak yaptı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 19:36 - Güncelleme : 26 May 2024 20:57
Fenerbahçe Tredyol Süper Lig'in son haftasında evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6 golle yendi.
Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında şampiyonluğun belirleneceği maçta Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırladı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u 6-0 yendi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta 8. dakikada Dzeko'nun penaltı golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
15. dakikada Szymanski'nin attığı golle skor 2-0 oldu.
35. dakikada Fenerbahçe'de sahneye bu sefer Tadic çıktı ve attığı golle skor 3-0'a geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA GOLLERİ PEŞ PEŞE BULDU
66. dakikada Osayi-Samuel'in attığı gol ile Fenerbahçe maçta 4-0 öne geçti.
76. dakikada Serdar Dursun skoru 5-0'a getirirken 78. dakikada ise King skoru 6-0 yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr