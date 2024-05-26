Fenerbahçe kapanışı 6 golle kazanarak yaptı

26 May 2024 19:36 - Güncelleme : 26 May 2024 20:57

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında şampiyonluğun belirleneceği maçta Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırladı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u 6-0 yendi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta 8. dakikada Dzeko'nun penaltı golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

15. dakikada Szymanski'nin attığı golle skor 2-0 oldu.

35. dakikada Fenerbahçe'de sahneye bu sefer Tadic çıktı ve attığı golle skor 3-0'a geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA GOLLERİ PEŞ PEŞE BULDU

66. dakikada Osayi-Samuel'in attığı gol ile Fenerbahçe maçta 4-0 öne geçti.

76. dakikada Serdar Dursun skoru 5-0'a getirirken 78. dakikada ise King skoru 6-0 yaptı.