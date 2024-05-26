Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Fenerbahçe kapanışı 6 golle kazanarak yaptı

Fenerbahçe kapanışı 6 golle kazanarak yaptı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 19:36 - Güncelleme : 26 May 2024 20:57
Fenerbahçe kapanışı 6 golle kazanarak yaptı

Fenerbahçe Tredyol Süper Lig'in son haftasında evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6 golle yendi.

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında şampiyonluğun belirleneceği maçta Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırladı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u 6-0 yendi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta 8. dakikada Dzeko'nun penaltı golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

15. dakikada Szymanski'nin attığı golle skor 2-0 oldu.

35. dakikada Fenerbahçe'de sahneye bu sefer Tadic çıktı ve attığı golle skor 3-0'a geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA GOLLERİ PEŞ PEŞE BULDU

66. dakikada Osayi-Samuel'in attığı gol ile Fenerbahçe maçta 4-0 öne geçti.

76. dakikada Serdar Dursun skoru 5-0'a getirirken 78. dakikada ise King skoru 6-0 yaptı.

Fenerbahçe kapanışı 6 golle kazanarak yaptı - 1. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...