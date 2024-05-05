Fenerbahçe - Konyaspor maçı 6 Mayıs saat 20.00'da oynanacak

05 May 2024 19:06 - Güncelleme : 05 May 2024 19:31

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe, maça iki önemli eksikle çıkacak. Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in tedavileri devam ediyor.

Muhtemel ilk 11: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.