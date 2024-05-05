05 May 2024 19:06 - Güncelleme : 05 May 2024 19:31
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 6 Mayıs saat 20.00'da oynanacak
Fenerbahçe, Konyaspor ile zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. İlk maçta büyük bir farkla galip gelen Fenerbahçe, rakibini ağırlıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Fenerbahçe, maça iki önemli eksikle çıkacak. Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in tedavileri devam ediyor.
Muhtemel ilk 11: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Kaynak: TGRT Haber