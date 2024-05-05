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05 May 2024 19:06 - Güncelleme : 05 May 2024 19:31

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 6 Mayıs saat 20.00'da oynanacak

Fenerbahçe, Konyaspor ile zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. İlk maçta büyük bir farkla galip gelen Fenerbahçe, rakibini ağırlıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 6 Mayıs saat 20.00&#039;da oynanacak

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 6 Mayıs saat 20.00'da oynanacak - 1. Resim

Fenerbahçe, maça iki önemli eksikle çıkacak. Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in tedavileri devam ediyor.

Muhtemel ilk 11: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

 

Kaynak: TGRT Haber
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