Fenerbahçe kritik virajda; 22 günde 6 maç

16 Ekim 2024 11:06 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:08

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda 22 günde 6 kritik maç oynayacak.

Süper Lig​'de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi​'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe​, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda 22 günde 6 kritik maç oynayacak.



2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Jose Mourinho​ yönetiminde başlayan ve Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 4 puan elde etti. Milli arası öncesi ligin 8. haftasını BAY geçen sarı-lacivertliler, ekim ayının 3. haftası itibarıyla yoğun maç trafiğine girecek.



Ligde çıktığı son 23 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor​'a konuk olacak. Dört gün sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazar günü ise Bodrum FK ile evinde kozlarını paylaşacak.



Kadıköy'de oynayacağı 2 müsabakanın ardından Mourinho'nun öğrencilerini, bu kez 5 gün içerisinde lig ve Avrupa'da iki zorlu deplasman bekliyor. Kanarya, 3 Kasım'da Trabzonspor ile 7 Kasım'da ise AZ Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe, Hollanda'daki mücadelenin 3 gün sonrasında bu kez ligde Sivasspor'u ağırlayacak.