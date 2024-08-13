Fenerbahçe - Lille canlı maç anlatımı
Sarı-lacivertli takım Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için Fransız kulüp Lille karşısında..
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için Lille karşısında tur kovalayacak.
FENERBAHÇE-LİLLE
1' Maç başladı
1' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dusan Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada Edin Dzeko'nun müsait durumda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
10' Remy Cabella önündeki boşluğu kullandı ve ceza sahası yayı üzerinden sağ çaprazdan şutunu çekti. Dominik Livakovic zorlanmadan topu kontrol etti.
25' Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında ceza sahasındaki karambol sonrası Szymanski uzaktan şutunu çekti. Chevalier topu son anda kornere çeldi.
26' Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası sağ çaprazda Mert Hakan Yandaş topu önünde buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sol ayağıyla çektiği şutta Chevalier topu son anda kornere çeldi.
33' sağ kanatta ceza sahası içinde Dusan Tadic topla buluştu. Dusan Tadic'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
37' hızlı gelişen Lille atağında Gudmundsson ceza sahasına girdikten sonra Jonathan David'e pasını aktardı. Jonathan Davit'in şutunda Djiku'dan müthiş bir savunma geldi ve topun ağlara gitmesi önlendi.
38' Dusan Tadic'in sağ kanattan çevirdiği topta Allan Saint Maximin topla buluştu ve sol kanattan plase denedi. Allan Saint Maximin'in şutunda top az farkla auta gitti.
45' İlk yarı sona erdi
46' İkinci yarı başladı