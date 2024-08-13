Fenerbahçe - Lille maçı 11'leri açıklandı!

13 Ağustos 2024 18:52 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:19

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fransız takımı Lille'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselebilmek için Lille'i 2 farklı skor ile geçmeli.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de ilk 11 açıklandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko.

Lille: Chevalier | Santos, Riberio, Diakite, Gudmundsson | Andre, Gomes | Zhegrova, Garaldsson, Cabella | David.