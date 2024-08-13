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Fenerbahçe - Lille maçı 11'leri açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 18:52 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:19
Fenerbahçe - Lille maçı 11&#039;leri açıklandı!

Şampiyonlar Ligi 3.Tur ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe evinde Lille'yi konuk ediyor. İşte açıklanan 11'ler...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fransız takımı Lille'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselebilmek için Lille'i 2 farklı skor ile geçmeli.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de ilk 11 açıklandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko.

Lille: Chevalier | Santos, Riberio, Diakite, Gudmundsson | Andre, Gomes | Zhegrova, Garaldsson, Cabella | David.

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Kaynak: tgrthaber.com
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