Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosunu belli oldu

05 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:07

Son dakika | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları yarın başlayacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi Fransa'ya harekete eden Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu.

FENERBAHÇE FRANSA'YA HAREKET ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu ülkeye hareket etti.

Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Fransa'ya özel uçakla gidecek Fenerbahçe kafilesi, Lille kentinde konaklayacak.

Lille ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

YENİ TRANSFER EN-NESYRI KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, ilk kez sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lugano'yla oynanan maçın kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

Yarın En-Nesyri'nin sonradan oyuna dahil olması, Maximin'in ise ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.