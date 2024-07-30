Fenerbahçe - Lugano canlı maç anlatımı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçında tur için sahada. İsviçre takımı Lugano karşısında galibiyet peşinde olacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko
Lugano: Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda
Fenerbahçe 0-1 Lugano
7' Mahmoud
1' Maç Başladı
2' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Jayden Oosterwolde'nin ortasında Lugano savunması araya girdi. Tehlikeli pozisyonda Lugano kalecisi, Szymanski'den önce topu son anda kontrol etti.
7' Lugano, Fenerbahçe deplasmanında öne geçti. Savunmanın uzaklaştıramadığı pozisyonda topu ceza sahası dışında önünde bulan Mohamed Belhadj Mahmoud'un şutunda top ağlara gitti. Lugano, Fenerbahçe karşısında skor üstünlüğünü yakaladı: 1-0.
12' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun istediği gibi dokunamadığı pozisyonda topla buluşan Edin Dzeko ceza sahası dışı sol çaprazda şutunu çekti. Bosna Hersekli futbolcunun şutunda top üstten farklı şekilde auta gitti.
17' Bottani'nin derinlemesine pasında topu önünde bulan Aliseda ceza sahasına girdi. Aliseda'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şut farklı şekilde auta gitti.