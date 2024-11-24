Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan 'Ali Koç' açıklaması: Muhatabımız değil!

24 Kasım 2024 11:54 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:06

Fenerbahçe'ye evinde 6-2 yenilen Kayserispor'un Ali Koç tarafından, Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'na borçlandırıldığı iddiası gündemle gelmişti. Sarı-kırmızılı kulüp konuya ilişkin spekülasyonlara bizzat Ali Koç üzerinden yanıt verdi. İşte detaylar...



Fenerbahçe​ Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor​'u 6-2 mağlup ederken, zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız döndü. Ancak karşılaşmadan önce ortaya atılan bir iddia spekülasyonlara konu oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç​'un Kayserispor'u kasten Yapı Kredi Bankasına borçlandırdığı öne sürülürken konuya ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

KONU, YENİ YÖNETİMLE ESKİ BAŞKAN ARASINDA

Yazılı bir açıklama yayımlayan Kayseri ekibi, kulübün Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası​'na olan borcunun muhatabının Ali Koç olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak farklı platformlarda çeşitli açıklamalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Önceki başkan Berna Gözbaşı’nın kulübümüzden olan alacakları ve bu alacaklara karşılık olarak kulübümüzün TFF nezdindeki hak ve alacaklarının Berna Gözbaşı lehine temliki hususu ve yine bu husustaki mevcut hukuki ihtilaflar kamuoyunun malumudur” denildi.

ALİ KOÇ'UN KONUŞMASINA ATIF

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, önceki Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’na ait şirketlerin muhasebe verilerine son derece hakim olduğu vurgulanırken borca ilişkin ihtilafın taraflarının Berna Gözbaşı ile Kayserispor Kulübü olarak belirtildi. Ali Koç, konunun tarafı olmadığının altı çizilirken, “Hukuk nezdinde çözüm bekleyen bir konu hakkında taraf olmayan üçüncü kişilerin görüş bildirmesi tam olarak Ali Koç’un şikayet ettiği ve kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla yaptığı açıklamanın arkasındaki gerçek sebeptir” denildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Konuya ilişkin daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan da bir açıklama gelmişti. Koç, suni bir gündem oluşturulduğunu ifade ederken, konununKayserispor Kulübünün mevcut yönetimi ve eski yönetimi arasında yaşanan mali anlaşmazlıklardan ibaret olduğunu dil getirmişti. Buna karşın konunun çarpıtıldığını kasten ve sistematik bir şekilde şahsıyla ve banka ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını vurgulayan Koç "Kayserispor Kulübünün Yapı Kredi Bankasına herhangi bir borcu bulunmamaktadır" demişti.