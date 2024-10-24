Fenerbahçe - Manchester United ile evinde karşılaşıyor! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde evinde İngiliz devi Manchester United’ı konuk ediyor. Bu kulvardaki ilk iki maçında 4 puan alan sarı-lacivertli ekipte daha önce 3 kez mağlup ettiği güçlü rakibini yine dize getirmek istiyor. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dev bir konuğu evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler organizasyonun en önemli favorilerinden Manchester United'ı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Bu sezon Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa’da ise büyük hedefler peşinde. Fenerbahçe için puan mücadelesinin yanı sıra prestij açısından da büyük önem taşıyan karşılaşma bu akşam günü saat 22.00’de başlayacak.
FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Manchester Unıted karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
MUHTEMEL İLK 11
Fenerbahçe: Livakoviç; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin; En Nesyri
Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Garnacho, Eriksen, Rashford; Höjlund
GALİBİYET SAYILARI EŞİT
İki takım tarihinde 7. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken iki takımında 3’er galibiyeti bulunuyor.
1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.
2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu.
2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle noktaladı.
FENERBAHÇE'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımın eşlik edemeyecek. Avrupa Ligi’nde gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında forma giyemeyen Bright Osayi-Samuel ise kritik mücadele öncesinde cezasını tamamladı. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da yarınki maçta forma giyemeyecek.