Fenerbahçe - Manchester United ile evinde karşılaşıyor! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu

24 Ekim 2024 07:50 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:51

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde evinde İngiliz devi Manchester United’ı konuk ediyor. Bu kulvardaki ilk iki maçında 4 puan alan sarı-lacivertli ekipte daha önce 3 kez mağlup ettiği güçlü rakibini yine dize getirmek istiyor. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...