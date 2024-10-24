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Fenerbahçe - Manchester United ile evinde karşılaşıyor! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 07:50 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:51
Fenerbahçe - Manchester United ile evinde karşılaşıyor! Muhtemel ilk 11&#039;ler belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde  evinde İngiliz devi Manchester United’ı konuk ediyor. Bu kulvardaki ilk iki maçında 4 puan alan sarı-lacivertli ekipte daha önce 3 kez mağlup ettiği güçlü rakibini yine dize getirmek istiyor. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nde dev bir konuğu evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler organizasyonun en önemli favorilerinden Manchester United​'ı Ülker Stadı​'nda konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Bu sezon Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ünlü teknik direktör Jose Mourinho​ yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa’da ise büyük hedefler peşinde. Fenerbahçe için puan mücadelesinin yanı sıra prestij açısından da büyük önem taşıyan karşılaşma bu akşam günü saat 22.00’de başlayacak.

Fenerbahçe - Manchester United ile evinde karşılaşıyor! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Manchester Unıted karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Livakoviç; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin; En Nesyri

Manchester United:  Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Garnacho, Eriksen, Rashford; Höjlund

Fenerbahçe - Manchester United ile evinde karşılaşıyor! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu - 2. Resim

GALİBİYET SAYILARI EŞİT

İki takım tarihinde 7. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken iki takımında 3’er galibiyeti bulunuyor.

1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe - Manchester United ile evinde karşılaşıyor! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu - 3. Resim

2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu.

2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle noktaladı.

Fenerbahçe - Manchester United ile evinde karşılaşıyor! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu - 4. Resim

FENERBAHÇE'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımın eşlik edemeyecek. Avrupa Ligi’nde gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında forma giyemeyen Bright Osayi-Samuel ise kritik mücadele öncesinde cezasını tamamladı. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da yarınki maçta forma giyemeyecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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