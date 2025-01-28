Fenerbahçe Marcus Rashford ile ilgileniyor mu? Acun Ilıcalı'dan flaş transfer açıklaması

28 Ocak 2025 13:51 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:08

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'da kadro dışı bırakılan Marcus Rashford'la ilgilenmediklerini söyledi. Ilıcalı, transfere yönelik çıkan haberlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Diego Carlos'u resmi olarak kadrosuna, Anderson Talisca ve Milan Skriniar transferlerini de peşi sıra açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de bomba gibi bir transfer iddiası daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'la ile ilgilendiği öne sürülürken Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZE GELDİ AMA!.."

Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, Rasford ile ilgilerinin olup olmadığına ilişkin "Dün çıkan haberlerde ilgilendiğimiz yazıyordu. Her şeyden önce harika bir oyuncu. Ama takımınızda bazı planlar varken aynı pozisyonda çok benzer iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil" dedi.

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti, "Bu tür oyuncuların oynaması lazım. O gelirse diğer oyunculardan biri oynayamaz. Bizim önümüzde geldi ama maalesef hayır dedik. Yani bu transferle ilgili bir şey yok. Elbette bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim ama o iyi bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

İngiliz basını, Portekizli teknik adam Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesinin ardından hiçbir maçta forma şansı bulamayan Rashford'un takımdan ayrılacağı iddialarını manşetlerine taşıyor. Bu sezon ManU ile 24 resmi maçta sahaya çıkan İngiliz sol kanat oyuncusu takımına 7 gol ve 3 asist katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Rashford'ın güncel piyasa değeri 55 milyon euro.